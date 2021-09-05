سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5-9-2021

شهدت أسعار الذهب في نهاية يوم الجمعة الماضي، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، نحو 792 جنيهًا، مقابل 789 جنيهًا يوم الخميس، فيما استقرت الأسعار خلال يومي السبت والأحد، بسبب الإجازة الأسبوعية لأسواق المال والبورصات، على أن يعود التداول من جديد غدًا الإثنين.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 790 و7929 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6320 إلى 6336 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر، نحو 923.36 جنيه، و58.80 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 807.96 جنيه، و51.45 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 692.53 جنيه، 44.10 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن والوحيد للمستثمرين ورجال الأعمال وحتى الأفراد والمواطنين، لأنّه يحافظ على القيمة الخاصة به عالميًا ومحليًا.