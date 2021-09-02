استقرار أسعار الذهب لليوم الثالث.. ورئيس الشعبة: لا يزال ملاذا آمنا

شهدت أسعار الذهب، ثباتا ملحوظا لليوم الثالث على التوالي، في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 903 جنيهات.

- عيار 21 نحو 790 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 677 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و320 جنيهًا.

- سعر الأوقية: 1.817.66 دولار.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب عالميا، تراجعا طفيفا في بداية التعاملات في البورصات العالمية اليوم الخميس 2سبتمبر 2021، إذ بيع عيار 24 بسعر 58.33 دولار مقابل 58.37 دولار أمس الأربعاء، بينما سجل عيار 22 نحو 53.47 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 51.04 دولار، وبيع عيار 18 بـ43.75 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وتترقب الأسواق العالمية غدا الجمعة، أسعار جديدة للمعدن النفيس عالميا، عقب الإعلان عن بيانات جديدة للعمل والتوظيف الأمريكي، وسط تذبذب في التوقعات بين الارتفاع والانخفاض، حيث ذكر الملياردير الأمريكي، مارك موبيوس، أن هناك احتمالية أن تنخفض العملات بقوة خلال الفترة المقبلة، بسبب الحوافز المالية التي تم ضخها بالأسواق أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يوجه لصالح الذهب.

فيما قال دانييل بريسمان، المحلل في كومرتس، بأنه إذا تجاوزت بيانات العمل والتوظيف التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار ووضع بعض الضغط على الذهب.

استقرار أسعار الذهب محليا

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن الذهب لا يزال هو الملاذ الآمن بالمقارنة بباقي الملاذات الآمنة وأهمها العقارات والإدخار.

وأكد «ميلاد» في تصريح لـ «الوطن»، أن الارتفاع والانخفاض لا يزال في الحدود الآمنة ولم يتسبب في أي خسائر في أرباح للمستثمرين في الذهب، بسبب أن التراجع والارتفاع دون قفزات أو تراجع كبير.