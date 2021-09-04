«حماية المستهلك» يضبط 8 أطنان لبن فاسد وزيوت طعام مجهولة المصدر 

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة ضبط الأسواق بالمركز الرئيسي، أطلق حملات مكبرة على الأسواق خلال الـ24 ساعة الماضية لمكافحة الغش والتدليس في الأسواق، وخاصة ما يضر بصحة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتعتبر هذه الحملات ضربات استباقية للتجار الفاسدين قبل توزيعها في الأسواق، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8000 لتر لبن فاسد داخل 5 سيارات نقل قبل توزيعها وطرحها بالأسواق، كما تم ضبط 7000 لتر زيوت طعام مجهولة المصدر بإحدى سيارات النقل المخصصة لنقل المواد البترولية وكمية من اللحوم المصنعة الفاسدة.

كما تم ضبط محطة لتموين السيارات تعمل بدون ترخيص وضبط 100 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأتي الحملات تنفيذاً لخطة الجهاز بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.