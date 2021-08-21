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ضبط مستشار قانوني بجهاز حماية المستهلك متلبسا برشوة 100 ألف جنيه

كتب:

وفاء الصعيدي
08:10 م | السبت 21 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن النيابة الإدارية ألقت القبض على أحد المسؤولين بجهاز حماية المستهلك، متلبسا برشوة 100 ألف جنيه.

100 ألف جنيه رشوة 

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن» أن المسؤول الذي ألقي القبض عليه هو مستشار قضائي منتدب من إحدى الجهات القضائية إلى جهاز حماية المستهلك.

وأضافت المصادر أنه منتدب من 2015، وهو عضو بلجنة تطوير الأبنية القضائية، والمكتب الفني لوزير العدل.

وأضافت المصادر أن المتهم يحضر يومين بالأسبوع، ويعمل كمستشار قانوني لجهاز حماية المستهلك، وتم القبض عليه متلبسا برشوة.

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