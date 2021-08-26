«حماية المستهلك» يلزم شركات السلع المعمرة بتخفيض زمن حل الشكوى

صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنّه جرى تخفيض مهلة حل شكاوى السلع المعمرة من 18 يوما لـ3 أيام فقط، وذلك خلال الاجتماع الذي تم مع رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات السلع المعمرة، تأكيدا على تطبيق معايير قياس جودة الخدمة المقدمة من الشركات للمستهلك المصري.

حسام الدين: مهلة حل شكاوى السلع المعمرة 3 أيام بدلا من 18 يوما

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان عنه، أنّ شكاوى السلع المعمرة تمثل نسبة 35% من حجم الشكاوى في الجهاز، موضحا أنّ التخفيض في زمن الاستجابة لحل شكاوى السلع المعمرة، يهدف للتخفيف على المستهلكين وسرعة إنجاز حل شكاواهم.

وتابع حسام الدين، أنّ رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات السلع المعمرة، أبدوا تفهما وتعاونا كبيرا مع الجهاز، وجرى التأكيد على التزامهم بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين، موضحا أنّ جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين، وتطبيق القانون والتعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة.

الإبلاغ عن الشكاوى عبر الخط الساخن أو واتساب

وناشد رئيس الجهاز، المواطنين، بالإبلاغ عن أي شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز على الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة واتساب 01577779999، أو عن طريق الصفحه الرسمية لجهاز حماية المستهلك.