للمسافرين.. الصحة تحدد موانع الحصول على لقاح جونسون أند جونسون في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن موانع الحصول على لقاح جونسون أند جونسون، وتستعرض «الوطن» موانع التطعيم بلقاح جونسون في مصر، تزامنا مع استعداد الوزارة لاستقبال الشحنة الثانية من لقاح جونسون أند جونسون مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، حيث أعلنت الوزارة استعدادها لاستقبال 525 ألف جرعة بعد استقبال الشحنة الأولى 261 ألف جرعة، وجرى توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا المخصصة للمسافرين.

موانع التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون في مصر

وأوضحت الوزارة أن موانع التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون، هي فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الداخلة في تركيبه، وإذا كان الشخص يعاني في يوم التطعيم، أو خلال العشرة أيام السابقة له، من أي من الأعراض التالية: «سعال، حمى، ضيق تنفس، آلام في العضلات، صداع، فقدان للطعم والرائحة، التهاب الحلق، سيلان في الأنف، الغثيان، القيء، والإسهال».

وعن الفئات التي لن تحصل على اللقاح، قالت الوزارة إن هناك فئات ممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا في مصر، وهم السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من سن 18 عاما، وأكدت الوزارة أن هذه الفئات يعتمدون على مناعتهم الطبيعة تجاه الفيروس حيث إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاحات كورونا لم تجرى على هذه الفئات، لذلك حرصا من الوزارة على سلامتهم لن يحصلوا على اللقاح.

خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأكدت الوزارة أهمية التدابير الصحية وأهممها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين للوقاية من الفيروس.