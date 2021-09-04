موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.. 8 خطوات

أطلقت وزارة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، من أجل حصول المواطنين على اللقاح بالمراكز التي حددتها الوزارة بشكل مجاني، وذلك ضمن توجيهات الدولة المصرية بتطعيم أكبر عدد ممكن خلال الفترة المقبلة لتجنب الإصابة بالفيروس.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، من أجل الحصول على لقاح كورونا سواء لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو الحصول عليه لغرض السفر.

خطوات الدخول على موقع التسجيل الرسمي للحصول على لقاح كورونا

وتستعرض «الوطن» خطوات الدخول على موقع التسجيل الرسمي للحصول على لقاح كورونا، وهي كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من خلال الدخول على هذا الرابط.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب لقاح».

- تسجيل البيانات الأسياسية المطلوبة في الخانات المحددة، وفقًا لما حددته وزارة الصحة والسكان.

البيانات الأساسية المطلوبة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا:

- كتابة (الاسم رباعيًا، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية الشخصية أو جواز السفر، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وكتابة رقم المحمول في الخانة المحددة، والبريد الإلكتروني اختياري).

- في حال كنت تعاني من أمراض مزمنة اختر «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت أن لديك مرضًا مزمنًا.

- كتابة رقم التأكيد المرسل خلال رسالة نصية.

- ستصلك رسالة مكونة من 20 رقمًا تحتوي على رقم طلب الحصول على اللقاح، يجب الاحتفاظ بها للاستعلام عن موعد الحصول على اللقاح.

استثناء بعض الفئات وتطعيمهم في المنازل

وكانت وزارة الصحة والسكان أشارت إلى أن هناك عددًا من الفئات التي سمحت لهم بأخذ اللقاح في المنازل، وهم أصحاب أمراض الشلل الرباعي، والشلل النصفي، وشلل الأطفال، وأمراض الضمور العضلي، وأصحاب أمراض القلب المزمنة.