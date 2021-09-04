«صحتنا في أكلتنا».. ورشة للثقافة الغذائية لدى الأطفال وطلاب المدارس

انطلاقا من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، واهتمام الدولة بالتغذية السليمة للأطفال، وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقام معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ورشة عمل تحت عنوان «صحتنا في أكلتنا».

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن أهداف الورشة تبني الأطفال في مصر لنمط حياة صحي من خلال تثبيت الثقافة الغذائية والعادات الصحية السليمة حياة أكثر نشاطًا، وشارك فيها الدكتور سيد فرحات وكيل المعهد لشؤون الإنتاج، والدكتور صفاء عزت رئيس وحدة بحوث المطبخ التجريبي السابق.

الورشة تتناول أساسيات التغذية السليمة والعناصر الغذائية لصحة الجسم

وحضر الورشة عددٌ من الأطفال في المراحل الدراسية المختلفة تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 14 عامًا، وتناولت أساسيات التغذية السليمة والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، بالإضافة إلى الوجبة الصحية المتوازنة التي تحتوي على مختلف المجموعات الغذائية وبالكميات الموصى بها، والتشجيع على اتخاذ خيارات صحية أفضل واتباع نمط حياتي أفضل، كما تم توضيح أهمية شرب الماء بالكميات المناسبة يوميًا، وأهمية تناول طبق السلاطة والحرص على التنوع فيها يوميا وعلى ألوانها لمنح الجسم الفيتامينات والأملاح المعدنية اللازمة للوقاية من العديد من الأمراض ورفع المناعة، كذلك أهمية وجبة الإفطار للحفاظ على الصحة والنشاط وأهمية ممارسة الرياضة للأطفال بصورة منتظمة. ‏

وأضاف «عرفات» أن الورشة تناولت أيضا أساسيات سلامة الغذاء وإعداد الطعام بصورة سليمة، كما جرى تدريب الأطفال على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي قبل البدء في إعداد الطعام، كما تم مناقشة أضرار الوجبات السريعة وكيفية إعدادها في المنزل بطريقة صحية، بحيث تصبح غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومناقشة بعض أمراض سوء التغذية مثل السمنة والنحافة والأنيميا والتقزم، وشرح أسبابها وكيفية مكافحتها عن طريق الغذاء الجيد المتوازن.

جهيز وصفات صحية عالية القيمة الغذائية اقتصادية وسهلة التجهيز

وقال مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إنه تم تجهيز وصفات صحية عالية القيمة الغذائية اقتصادية وسهلة التجهيز وإعدادها بشكل جذاب وشيق، مثل إعداد حلوى صحية خالية من السكر الأبيض والدهون، وهي كرات الطاقة التي تصنع من التمور، وتتميز بسهولة الإعداد والشكل الجذاب والطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية، كما تم إعداد بطاطس بطريقة صحية محببة للأطفال لتلافي أضرار البطاطس المقلية، وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادة لجميع الأطفال

وأكد شاكر أن معهد تكنولوجيا الأغذية على استعداد لاستقبال أطفال وطلاب المدارس لتعليمهم كيفية إعداد الوجبة الغذائية السليمة أيضا المعهد على استعداد لعمل ندوات وورش عمل في المدارس الحكومية والخاصة لنشر ثقافة الغذاء الصحي والآمن.