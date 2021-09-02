وزير الزراعة يستعرض الأراضي المقترح ضمّها لـ«التعمير»

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، حيث ناقش الاجتماع كل أعمال الهيئة ومتابعة جهودها خلال الفترة الماضية في مجال استصلاح الأراضي، والتوسع الأفقي والإيرادات وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وانهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى.

كما استعرض الاجتماع الأراضي المقترح ضمّها لولاية هيئة التعمير وإنجازاتها وموقف الشركات الاستثمارية المتعاملة مع الهيئة، وإزالة التعديات على أملاكها.

استخدام أساليب الري الحديثة في الأراضي ولاية الهيئة

وأكد القصير خلال الاجتماع، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الحصر التصنيفي ودراسات التربة بمنتهى الدقة للأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادي، والتي ينفذها فريق الخبراء والمتخصصين والباحثين من الوزارة والجامعات المصرية، نظرا لأن الدولة ستنفق مئات المليارات من الجنيهات على المشروعات، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وتعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة وزير الزراعة، كما شدد على استخدام أساليب الري الحديثة في كل الأراضي ولاية الهيئة.

القصير يوجّه بسرعة حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير

ولفت وزير الزراعة، إلى الاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها، وتحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير، كما وجّه بسرعة حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير، وتشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة، كما وجّه بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين سددوا مستحقاتهم.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنّ الهيئة حصّلت نحو 500 مليون جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من مستحقاتها لدى الغير.

وطالب وزير الزراعة، بتقرير دوري كل 3 أشهر عن إنجازات ونشاط الهيئة، كما وجّه بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، والتعاون مع مركز الأوراق الثبوتية وإنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهيئة.