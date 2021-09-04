«الجيزاوي»: تطعيم 6 آلاف من منتسبي جامعة بنها بلقاح كورونا

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، استمرار أعمال تطعيم منتسبى الجامعة بلقاح فيروس كورونا داخل النقاط الثابتة والمتحركة على مستوى كليات الجامعة، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن، الانتهاء من تطعيم 6 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب منذ بدء حملة التطعيم.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، لتفقد أعمال التطعيم داخل النقطة الثابتة بكليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر، في مركز طوخ، يرافقه الدكتورة أماني عباس، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود الزعبلاوي، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة.

«الجيزاوي»: لجنة لمتابعة تطعيم منسوبي جامعة بنها بلقاح كورونا

وقال «الجيزاوي» إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة خطة التطعيم برئاسته، وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، ومديرة وحدة مكافحة العدوى، ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مشيراً إلى أنه تم استلام 20 ألف جرعة لقاح كورونا من وزارة الصحة، وتم تدريب فرق تكنولوجيا المعلومات والفرق الطبية على إجراءات التطعيم.

«الجيزاوي»: الانتهاء من تطعيم منتسبي جامعة بنها قبل بدء الدراسة

وأضاف أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطعيم الطلاب ومنتسبي الجامعة، قبل بدء العام الدراسي الجديد، من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي للفرق الطبية المتنقلة لمساعدتها في أداء مهامها، وذلك فى إطار خطة السعي للوصول إلى حرم جامعي آمن وخال من كورونا.

واشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى استمرارية أعمال النقطة الثابتة بالمعمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي، واستقبال منتسبي الجامعة، من كليات القطاع الصحي لتلقي لقاح فيروس كورونا، إلى جانب النقاط المتحركة على مستوى كليات الجامعة.