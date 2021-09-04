خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من موقع «دعم مصر»

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة للمواطنين المقيدين في منظومة الدعم التمويني حول خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، وذلك ضمن الخدمات التموينية الإلكترونية المتعددة التي توفرها الوزارة من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

وتعتبر خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين إلكترونيا، وذلك من خلال كتابة اسم صاحب البطاقة، وتشترط الوزارة أن يكون صاحب البطاقة من يقوم بالاستعلام عن بيانات البطاقة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

- الدخول على موقع دعم مصر من هنا .

- الضغط على استعلام عن مكاتب التموين من هنا .

- كتابة اسم المستخدم

- كتابة كلمة المرور

- ثم اختيار نوع الاستعلام

- النقر على كلمة «اعرض»، لتظهر بيانات البطاقة التموينية بالاسم.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. 64 مليون مواطن

ويبلغ عدد المواطنين المستحقين لبطاقات الدعم التمويني 64 مليون، منقسمين ما بين بطاقات تموينية يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، وبطاقات 3 أفراد، وبطاقة أخرى فردين، كما توجد بطاقات تموينية بها فرد واحد.

حصة البطاقة التموينية من الدعم الشهري

وتختلف حصة كل بطاقة تموينية باختلاف عدد الأفراد المقيدين بها، حيث تحصل البطاقة ذات 4 أفراد على دعم من الدولة قدره 200 جنيه شهريا، فيما تحصل البطاقة 3 أفراد على دعم قدره 150 جنيه شهريا، أما البطاقة فردين فقط فتحصل على دعم قدره 100 جنيه شهريا، في حين تحصل البطاقة فرد واحد 50 جنيه شهريا.

ويصرف المواطن شهريا قيمة هذا الدعم في صورة سلع تموينية شهرية تبدأ بالسلع الأساسية (الزيت والسكر والأرز)، ثم يختار المواطن بباقي قيمة الدعم المخصص له ما يحتاجه من السلع التموينية التي تضخها وزارة التموين لمنافذ صرف السلع والتي يبلغ عددها 28 سلعة.