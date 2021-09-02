رابط وخطوات تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2021: متاح حتى الإثنين المقبل

مع الساعات الأولى لانطلاق عملية التسجيل الإلكتروني، اليوم الخميس، يبحث طلاب الثانوية الأزهرية الناجحون في الدور الأول عن رابط وخطوات تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2021، وترصد «الوطن» في السطور المقبلة، خطوت تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر 2021، خطوة بخطوة، لتسهيل عملية التسجيل عبر بوابة الأزهر الشريف وترتيب الرغبات، دون أخطاء.

تنسيق جامعة الأزهر 2021

وذكرت جامعة الأزهر، أنَّه يتعين كل طالب أو طالبة إتمام عدد من الإجراءات على الموقع الإلكتروني لتنسيق الأزهر 2021، وبجولة داخل بوابة الأزهر نرصد خطوات التسجيل في رغبات تنسيق جامعة الأزهر الإلكتروني، كالتالي:

- يتمّ فتح بوابة الأزهر واختيار جامعة الأزهر من هنا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب والمدون على شهادة الثانوية.

إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا في حدود الحد الأقصى للرغبات المسموح.

- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي أدخلها الطالب، ويعطي البرنامج إيصالًا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكن حفظ نسخة من الرغبات على الحاسب الشخصي حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

تعديل رغبات تنسيق جامعة الأزهر 2021

يمكن أيضًا إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكن تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكن تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغبات الطالب.

إذا عدل الطالب الرغبات عدة مرات سيحفظ الحاسب آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.

وبعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتمّ عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيجري عملية التنسيق.

التسجيل الإلكتروني لرغبات تنسيق الثانوية الأزهرية

بعد التسجيل إلكترونياً، يعرض الموقع استمارة الرغبات التي تمّ تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي أجراها مع إيصال تسليم رغبات الطالب الكترونيًا.

طباعة استمارة الرغبات ففي حالة رغبة الطالب في طباعة رغباته للاستعانة بها في وقت لاحق، ويجب اختيار مفتاح طباعة قائمة الرغبات.