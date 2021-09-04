وزيرة الهجرة: توفير المستندات اللازمة لتعيين المعلمين المصريين بالكويت

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للتعاون الدائم، والموافقة على تيسير إجراءات استخراج أوراق صحيفة جنائية مميكنة للمعلمين بالكويت، مثمنة دور «حماة الوطن وعيونهم الساهرة على حماية أمن المواطنين والتيسير عليهم».

وفي ضوء التعاون الدائم والمستمر بين الوزارات، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حدوث انفراجة هامة لتيسير الحصول على صحيفة حالة جنائية مميكنة لاستكمال إجراءات التعيين في وظائف المعلمين المصريين بدولة الكويت، حيث تم الاتفاق على البدء في إيجاد آلية تسمح بإصدار نسخ مميكنة للمعلمين بالكويت والمتوقف عقود تعيينهم على إصدار الصحف المميكنة، حيث سيتم تكامل جهود وزارات الداخلية والخارجية والهجرة استجابة لطلبات المصريين بالكويت.

حل أزمة عدم استصدار قرارات تعيينات للمعلمين بدولة الكويت

وتواصلت وزارة الهجرة مع وزارة الداخلية، لإيجاد حل للطلبات الملحة المتمثلة في عدم استصدار قرار تعيينات لهم كمعلمين بوزارة التربية بدولة الكويت في العام الدراسي الذي سيبدأ في 16 سبتمبر المقبل، وذلك بعد اجتيازهم كافة امتحانات القبول للعمل بالوزارة، وذلك بسبب رفض السلطات الكويتية التصديق على صحيفة الحالة الجنائية اليدوية (الفيش) الصادرة من القنصلية وضرورة إحضار صحيفة حالة جنائية مميكنة صادرة من وزارة الداخلية المصرية للتصديق عليها وتقديمها لوزارة التربية كأحد مصوغات التعيينات الرئيسية للتعيين في أي جهة حكومية.

ونقلت وزارة الهجرة، ما تواجهه تلك الأعداد من الصعوبات التي تحول دون نزولهم مصر خلال الفترة الحالية لاستخراج الصحيفة بأنفسهم، حيث قامت وزارة الهجرة بعرض كافة التفاصيل على وزارة الداخلية التي وافقت على بدء إجراءات وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، من شأنها الاستجابة للمواطنين والتيسير لإصدار صحيفة الحالة الجنائية الحاصلين عليها في صورتها الإلكترونية، مع الإعلان عن تفاصيل الحصول عليها فور الانتهاء من تنسيق آلية التنفيذ.

350 مدرسا مصريا يطالبون بالحصول على صحيفة حالة جنائية مميكنة

وكانت وزارة الهجرة، تلقت طلبات من عدد من المواطنين بالكويت عن وجود حوالي 350 مدرسا مصريا يطالبون بالحصول على صحيفة حالة جنائية مميكنة وذلك لتقديمها إلى وزارة التربية لاستكمال المستندات اللازمة لتعيينهم التي تتوقف على هذا المستند، وفقا لمتطلبات الجانب الكويتي على أن تكون صحيفة الحالة الجنائية مميكنة، علماً بأن صحيفة الحالة الجنائية التي تصدر عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية غير إلكترونية.

وناشدت وزارة الهجرة المواطنين المقبلين على العودة لأعمالهم بالخارج خلال الفترة المقبلة بالحرص على استخراج أوراق صحيفة الحالة الجنائية مميكنة والمتاحة بكافة الأقسام المنتشرة بالمحافظات.