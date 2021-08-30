مكافحة الهجرة غير الشرعية: ميزانيتنا رمزية ونسافر في «ميكروباص»

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن اللجنة لديها آلية وطنية وهي التنسيقية، مشيرةً إلى أنها غير بيروقراطية أو مكلفة للدولة: «ميزانيتنا رمزية وعملنا قائم على التطوع والجهات المانحة، كما أن تحركاتنا رمزية ولا نكلف أحدا، فنحن نسافر في ميكروباص على سبيل المثال».

ننسق العمل بين الوزارات

وأضافت جبر خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «عملنا يقوم على التشبيك بين الوزارات لوضع خطة العمل، ونعقد اجتماعات لكنها ليست كثيرة بسبب ظروف جائحة كورونا».

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: «ننادي بتطوير التعليم الفني منذ إنشائنا ونحن سعداء بالتطور الكبير الذي شهده، كما نهتم بالرقمنة وهو اتجاه الدولة المصرية ونتمنى تغيير خريطة المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وبالفعل تحسن الوضع كثيرًا، فمثلا كفر الشيخ تغير أحوالها بعد إطلاق مشروع بركة غليون».

نتعاون مع المنظمات الأهلية

وأوضحت: «نتعاون مع المنظمات الأهلية لأن عملها مستدام وأجتمع معها دائما، ولا ننتظر الكارثة حتى نتكلم ونجتمع ونبدأ حراكنا، فقد نظمنا ندوة عن الهجرة غير الشرعية في مكتبة الإسكندرية، وفي شهر سبتمبر سيكون لدينا تحرك في الإسكندرية لتوعية وتدريب المنظمات الأهلية حتى تستطيع توعية المحافظات المختلفة».

وأكدت، أن اللجنة تحدثت مع عدد كبير من الشباب في مراكز الشباب، مشددة على أهمية الحوار مع الأسر: «الأسر تبكي أبناءها ولذلك ستوقف أبنائها عند حدهم وستبذل ما في وسعها لمنعهم من الهجرة غير الشرعية».