17 مليار جنيه لتوصيل الغاز لـ4 ملايين وحدة سكنية بقرى «حياة كريمة»

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على ضخامة الأهداف الموضوعة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير مئات القرى المصرية، وتجديد البنية التحتية لها وتوصيل كافة المرافق بها، منوها إلى رصد 17 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في عشرات القرى ضمن المبادرة.

توصيل خدمات الغاز

وأضاف محسن، في بيان اليوم، أن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمئات القرى، كان حلما للملايين في الريف وبدأ يتحول لحقيقة مع مبادرة «حياة كريمة».

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المبادرة تعمل على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية وتحسين المعيشة، والاستثمار في البشر، من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز وجود سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، مثل الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية في مجالات التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية.

مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح النائب، أن مبادرة «حياة كريمة»، بمثابة عملية تنمية شاملة، تتكلف مئات المليارات من الجنيهات لإحداث قفزة حقيقية بالريف، تنعكس على حياة عشرات الملايين من المواطنين.

وجاءت مبادرة حياة كريمة، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، ومن أهم المبادرات التي تخدم الأسر الأكثر فقرًا على متسوى العالم، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه.