تنفيذ 60% من مشروعات الصرف الصحي بقرى الغربية ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق عام مشروع «حياة كريمة» في محافظة الغربية، إن مركز زفتى يحتوي على 54 قرية و88 تابعا، وعدد سكانه يتخطى 500 ألف نسمة، مشيرةً إلى أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية عالية في القطاعات الخدمية المختلفة، وأن إدارة المشروع عقدت لقاءات جماهيرية للتعرف على احتياجات الأهالي.

وأضافت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وجومانا ماهر: «خرجنا بخطة تنفيذية للمشروعات كافة التي يمكن العمل عليها، وفي شهر مارس الماضي بدأنا تنفيذها، وكان الصرف الصحي في مقدمة احتياجات أهالي القرى، حيث كان الصرف موصلا لـ36 قرية من أصل 54 قرية، وبلغت نسبة التنفيذ في مشروعات الصرف 60% في 12 قرية متبقية».

وتابعت منسق عام مشروع «حياة كريمة» في محافظة الغربية: «نسبة البطالة في المركز كانت 50%، لكن مشروع حياة كريمة وفر عددا كبيرا من فرص العمل، كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف من خلال عدة مبادرات وبرامج مثل برنامج فرصة».

وأكدت أن هناك 12 مشروعا خاصا بالمجمعات الزراعية والبيطرية، تم البدء في تنفيذ 8 منها، لافتةً إلى أن إحدى قرى المركز تتميز بزراعة الكتان، وستشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في هذه الصناعة.