الانتهاء من تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قرية الشوبك بشبين القناطر

قالت المهندسة هالة هزاع، المهندس الاستشاري للجهاز التنفيذي لمياه الصرف والصرف الصحي بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، إن بعض قرى المركز كانت تعتمد على نظام الصرف الذاتي، أما قرية «الشوبك» فلم تكن تمتلك هذا النظام لأنها لم تكن قريبة من أي مصرف، ومن ثم فإنها كانت تعتمد على «الطرنشات» وعربات الكسح، وهو ما تغير كليا في هذه الفترة بفضل مبادرة «حياة كريمة».

الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرية «الشوبك»

وأضافت «هزاع» خلال لقاء مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وجومانا ماهر، السبت، «نفذنا مشروعات الصرف الصحي في قرية الشوبك، وتم الانتهاء منها، ونحن الآن في مراحل التسليم، وتنقسم القرية إلى 3 أجزاء يفصل بينها فواصل طبيعية مثل السكك الحديدية والترع».

وتابعت: «بالنسبة لمحطة رفع صرف صحي الشوبك بشبين القناطر، فقد جرى توفير أرض المشروع من خلال تبرع الأهالي، وبدأنا تنفيذ المشروع منذ عامين، وانتهينا منه ووصلنا إلى مرحلة التسليم، وكل ذلك من خلال الاستعانة بعمالة من القرية ووفرنا فرص عمل كثيرة».

نسبة الإنجاز تخطت 70% في بعض المشروعات بأسيوط

من جانبه قال المهندس مينا إبراهيم، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة أسيوط، إن عدد المراكز التي ستحصل على خدمات المشروع الرئاسي 7 مراكز، بواقع 149 قرية، بما يزيد عن 800 تابع، ما بين قرى صغيرة وعزب ونجوع، حيث عقدت المؤسسة لقاءات جماهيرية للتعرف على احتياجات الأهالي.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، قائلًا «الناس فرحوا بالمبادرة وطرحوا احتياجاتهم، التي كان أهمها ملف الصرف الصحي، وكان يعتمد الأهالي في أغلب القرى على نظام البيارات والطرنشات، وهو ما كان يسبب مشكلات صحية كبيرة مثل الأمراض والأوبئة، إضافة إلى مشكلات البناء».

وتابع: «بدأنا بمشروعات الصرف الصحي في أغلب قرى الـ7 مراكز، وبلغت نسبة إنجاز في بعض المشروعات أكثر من 70% من محطات الرفع، كما أننا نعد مشروعات وصلات المياه وتغيير الوصلات المتهالكة والقديمة، كما أن لدينا مشروعات لإنشاء مدارس وإحلال وتجديد جزئي وكلي، كما تم إنجاز وحدات صحية في أغلب القرى والمراكز».