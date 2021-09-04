وفاة «العداسي» أحد أوائل مستثمري شرم الشيخ بعد صراع مع السرطان

فقدت مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، أحد أوائل رجال الأعمال الذين قاموا بالمغامرة والاستثمار فيها منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كان الراحل مجدي العداسي أحد المستثمرين المصريين في شرم الشيخ، وحصل على قطعتي أرض بالمدينة في منطقة الموتيلات، وأنشأ فندقاً ومشروعات أخرى.

«العداسي» أحد أهم الاستشاريين في مصر والعالم العربي

«العداسي» خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أحد أهم الاستشاريين في مصر والعالم العربي، عمل في عدة دول عربية، أصيب الراحل بمرض السرطان وتوفي بعد معاناة مع هذا المرض داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، وسيجري دفنه في محافظة الإسكندرية.

السيرة الذاتية لـ«العداسي»

تمتلئ سيرته الذاتية بسجل حافل من مجالات الأعمال المختلفة، ودراسات مختلفة إحداها هو تخصص نادر عن العلاقة بين التخطيط العمراني والعمل السياسي، كما تحمل حصوله على شهادة تقدير من الأمم المتحدة عام 2015 في الحياة الثقافية والفنية، فضلاً عن عضويته في عدد من جمعيات التنسيق الحضاري.

كانت هناك مسابقة منذ عام 2005 حتى 2010 يطلق عليها جائزة «العداسي للفنون»، يتم منحها كل عام لشخصية مصرية أو عربية في مجال الفنون.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نعى الراحل، قائلاً إنه صاحب فكر كبير، وساعد في حل بعض مشكلات مدينة شرم الشيخ قبل سنوات، وكان عاشقاً للمدينة، وكان صاحب فكر وعقيدة في مجال الفن والعمارة.

كما نعت الصفحة الرسمية لحزب «مستقبل وطن» بجنوب سيناء، رجل الأعمال الراحل، عبر بيان على «فيسبوك»، جاء فيه: «تنعى أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة، وياسر عرفات، أمين التنظيم، ونواب وأمناء وأعضاء الحزب بالمحافظة، أسرة الراحل المهندس مجدي العداسي».