مستفيدة من «حياة كريمة»: الثعابين والفئران كانت عايشة معانا وبتاكل أكلنا

تحدث زوجان مسنان عن منزلهما الذي يقيمان فيه، قبل وبعد، تجديده من قبل مبادرة «حياة كريمة»، في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث قالت الزوجة، «الحنيشة والثعابين والفئران كانت تأكل الطعام وتلعب في المنزل».

قبل حياة كريمة.. حشرات وزواحف في المنزل

وقال زوجها، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة خاصة لبرنامج «صالة التحرير»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، من إحدى القرى التي تشملها مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة، «قبل ما نقعدوا جوة البيت كنا نغلق الباب ونضع خلفه الطوب عشان الحشرات والزواحف تدفعه وتدخل علينا».

تغيير كامل في المنزل بعد حياة كريمة

وعادت الزوجة لتقول: «البيت قبل تجهيزه وترميمه كان مسقوفًا بالبوص ولكن بعد المبادرة نقول الله يستره ويبارك في عمره ويخليه لينا الريس عبد الفتاح السيسي وينصره على من يعاديه تغير وبقى أحسن»، لافتةً إلى أن لديها 6 من البنات قامت بتعليمهن وتزويجهن وكانت تشعر بالحرج عندما يزورها بناتها وأزواجهن لعدم وجود مكان مناسب يلتقوا فيه».

واختتمت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، معربة عن سعادتها الغامرة بما تحقق في المبادرة، حيث شهد منزلها الذي تعيش فيه مع زوجها تطورا كبيرا، وهو ما جرى تعميمه في عدد كبير من منازل محافظة البحيرة: «إحنا مبسوطين بوجود الريس وطالما هو طيب إحنا طيبيين».