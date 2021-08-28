عماد الدين حسين: العلاقات بين مصر والعراق تتسم بخصوصية شديدة

قال الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ العلاقات بين مصر والعراق ليست وليدة اللحظة، ولكنها علاقات ضاربة في القدم، نظرا لأن الدولتين هما حضارتين عالميتين كبيرتين، والتواصل بينهما دائم، لافتا أن هذه العلاقة تتسم بخصوصية شديدة، فالعمالة المصرية في العراق تجد أكبر قدر من الترحيب والاحترام بداية من رجل الشارع البسيط حتى القادة.

العراق البوابة الشرقية للوطن العربي بينما مصر تعتبر قلب العروبة

وأضاف «حسين»، خلال اتصال هاتفي خلال تغطية خاصة لفضائية EXTRA NEWS لمؤتمر بغداد للحوار والشراكة، اليوم، أنّ العلاقات المصرية العراقية دافئة وودودة، فالبلدين تعاونا كثيرا في خدمة القضايا العربية، إذ تعتبر العراق البوابة الشرقية للوطن العربي بينما مصر تعتبر قلب العروبة، وبالتالي التاريخ والجغرافيا والسياسة تؤكد على وجود علاقة طيبة بين البلدين طوال الوقت.

وأشار إلى أنّ القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن التي أقيمت منذ عامين ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات ومزيد من الثقة في مستقبل أكبر تقوم على المصالح بالأساس خاصة الاقتصادية منها.

المنطقة العربية تضررت من فكرة الشعارات التي بلا مضمون

وأوضح أن المنطقة العربية تضررت من فكرة الشعارات التي بلا مضمون، ومن يتابع آخر زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني لبغداد سيدرك أن هناك مشروعات حقيقية خاصة في مجال الطاقة والعمالة والتعاون المشترك، وهذه الدول لديها رغبة حقيقية للتعاون والاستفادة من الموارد المشتركة والتنسيق السياسي، فمصر لعبت دور مهم للغاية ودول عربية شقيقة في محاولة إعادة العراق للحضن العربي من جديد.

ولفت أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لها أكثر من إشارة رمزية، فمن المفترض أن هذه القمة لدول جوار العراق، لكن أن تحضر مصر ودول قليلة هذا المؤتمر فهو تقدير واعتراف بأهمية مصر، كما أن مصر يهمها المشاركة لدعم استقرار العراق.