لتوسعة الدائري.. نقل 850 أسرة من أبو قرن واستمرار إخلاء الجبخانة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على متابعة أعمال الإخلاء الجارية للعقارات المتعارضة مع توسيعات الطريق الدائري بنطاق حي مصر القديمة، حرصا على متابعة المشروعات والأعمال الجارية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية مع توجيه التنفيذيين من الأحياء والمنطقة الجنوبية بشكل مباشر، من خلال التعامل مع أي ملاحظات وإزالة أي عقبات على الفور.

إزالة منطقة الجبخانة

وتابعت نائب المحافظ، أعمال الإخلاء الجارية بمنطقة الجبخانة بحي مصر القديمة، تمهيدا لإزالتها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعارضها مع الخطة المعدة لتوسعة الطريق الدائري بنطاق حي مصر القديمة، مع التسكين الفوري للأسر بوحدات بديلة مجهزة بحي الأسمرات، وأيضا للوقوف على آخر المستجدات ونسبة التنفيذ، مشيرة إلى أن عدد العقارات المقرر إزالتها بمنطقة الجبخانة 13 عقارا تقطنها 62 أسرة، وتم عملية الإخلاء بنسبة 50% ونقل السكان إلى الأسمرات والباقي جارِ فحص أوراقهم للتاكد من أحقيتهم وتسكينهم في الحال، وشددت على سرعة الإنجاز في تنفيذ أعمال الفحص والإخلاء لتسليم العقارات في الوقت المحدد.

العاصمة تشهد نقلة حضارية من خلال القضاء على العشوائيات

وأوضحت نائب محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد نقلة حضارية من خلال المشروعات الجارِ تنفيذها والقضاء على العشوائيات، وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، مؤكدة استمرار أعمال إزالة منطقة أبو قرن بمصر القديمة، ونقل سكانها إلى وحدات جاهزة في مشروع معا، حيث تم حتى الآن إزالة 280 عقارا وتسكين 850 أسرة بوحدات بديلة مجهزة ومؤثثة بمشروع «معا» بحي السلام مزود بكافة الخدمات اللازمة لتوفير «حياة كريمة» وسكن ملائم لهم، لافتة إلى أن تنفيذ خطة الدولة للقضاء على العشوائيات يعد مساهمة مباشرة في تحقيق العدالة والمساواة لقاطني العشوائيات وجعل المواطنين أكثر ولاء وحبا لوطنهم مع توفير حياة كريمة لهم.

وتابعت يتم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وتخصيص سيارات من المحافظة لنقل منقولاتهم وأمتعتهم إلى وحداتهم الجديدة بمشروع «معا» بحي السلام وتتم أعمال الإخلاء ونقل السكان باشراف من اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة.