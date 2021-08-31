محافظ القاهرة: فسخ التعاقد مع أي متعهد قمامة لا يفي بالتزاماته

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعا، اليوم، مع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة .

وخلال الاجتماع أكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة حيث أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من الجميع، مشيرا إلى أن استلام الشركات الجديدة لنظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تباعًا يلقى بمسئولية كبيرة على الهيئة التى ستتولى تقديم الدعم للشركتين خلال الفترة الأولى من عملهم، بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية المنوط بها مسئولية النظافة بهما .

إعلان هيئة النظافة حالة الطوارىء

وطالب محافظ القاهرة هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة، وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارىء خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لانجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات .

فسخ التعاقد مع أي متعهد لا يفى بالتزاماته

كما طالب محافظ القاهرة بمتابعة متعهدي النظافة لأنهم السبب الرئيسي فى نجاح المنظومة أو فشلها وفسخ عقد أي متعهد لا يفى بالتزاماته على الفور، مؤكدا أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح، خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذرى فى مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوي النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف فى المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب فى أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والإهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن باجراء فورى حاسم ضد المقصر مشددًا على أنه : "لا مكان لمن لا يعمل" ومن يؤدى عمله سيكافأ .

وطالب محافظ القاهرة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال، كما طالب بالإهتمام بالتشجير وصناديق جمع القمامة بالشوارع وأمام المنازل وعلى الأعمدة مع مراجعة أسلاك الإنارة والتأكد من تغطيتها حرصًا على حياة المواطنين مع دهان البلدورات وتنظيف كشافات الإنارة .

وطالب محافظ القاهرة بعمل حملات بالتنسيق مع الشرطة لضبط من يرتدى زى الهيئة دون أن يكون من العاملين بها ويستغل الزى فى أعمال التسول خاصة باشارات المرور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وأثنى محافظ القاهرة على النهج الذى أصبحت تقوم به الهيئة بالإعتماد بالكامل على الورش الخاصة بها فى عمليات الإصلاح ورفع كفاءة المعدات مع فتح الورش لأى تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة والاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة فى تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات.