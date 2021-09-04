«مصر كابيتال» تطلق أول صندوق استثمار فى أدوات الدين

أعلن بنك مصر وشركة مصر كابيتال -ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر- عن فتح باب الاكتتاب فى «صندوق استثمار شركة مصر كابيتال للاستثمار فى أدوات الدين ذو العائد الدورى»، وهو صندوق «كل شهر»، كأول صناديق الاستثمار فى أدوات الدين يتم إطلاقه فى السوق المصرية منذ عام 2013، بحجم مبدئى 100 مليون جنيه.

وقال البنك، فى بيان، إنه تم إطلاق صندوق «كل شهر» حصرياً لعملاء كل من بنك مصر وشركة مصر كابيتال وشركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات، حيث تم فتح باب الاكتتاب عبر 3 جهات حصرياً، وهى بنك مصر، شركة مصر كابيتال، وشركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال، إن إطلاق الصندوق يأتى ضمن فلسفة بنك مصر وشركة مصر كابيتال فى تقديم حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين الأفراد، وتوفير سُبل للاستثمار فى سوق الدين المصرى بمبلغ استثمارى ملائم للكثير من شرائح التجزئة المصرفية. وأشار إلى أن الصندوق يتيح الاستثمار فى قنوات استثمارية منخفضة المخاطر، مثل أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، والودائع البنكية، بالإضافة إلى أذون الخزانة المصرية، ويوفر للمستثمرين الحصول على عائد تراكمى مميز بالجنيه المصرى وتوزيعات شهرية، كما يوفر إمكانية الاكتتاب والشراء اليومى والاسترداد الشهرى لعملاء بنك مصر وشركة مصر كابيتال.

من جهته، عبر خليل البواب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «مصر كابيتال»، عن سعادته بإطلاق الشركة ثالث صندوق خلال العام الحالى، حيث سبق إطلاق صندوقين للسيولة النقدية فى بداية العام، وهما «صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى» و«صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة النقدى بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى»، وذلك لتعزيز مكانة الشركة كأكبر مدير للأصول فى مصر، فى ضوء استراتيجية الشركة التى تهدف إلى تنويع باقة المنتجات الاستثمارية وتعظيم قاعدة الأصول المدارة، لتصل إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.

الجدير بالذكر أن شركة مصر كابيتال هى أكبر مدير لصناديق الاستثمار فى مصر بقاعدة أصول تفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار جنيه، وتُعد من أكبر مديرى الأصول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تصنيف Forbes Middle East.

وتمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة ومساهمات تتعدى قيمتها 12 مليار جنيه فى مجالات كثيرة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية، والتأجير التمويلى، والقطاع العقارى، والبتروكيماويات، وتحتل «مصر كابيتال» مركز الريادة فى تقديم الخدمات الاستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك الاستثمار، وبالتحديد فى مجال أدوات الدين، حيث قامت بتنفيذ كبرى صفقات إصدار سندات توريق وإصدار صكوك فى السوق المصرية.