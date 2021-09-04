بنك القاهرة يواصل نتائجه القياسية.. وصافى الأرباح يقفز إلى 1٫8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021

أعلن بنك القاهرة عن ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 7%، وذلك نتيجة ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ5 مليارات جنيه، مقارنة بـ4.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 3%.

وأوضح البنك فى بيان، أن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع بنحو 18% ليُسجل 886 مليون جنيه، مقارنة بـ754 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 4%، لتصل إلى 6.1 مليار جنيه، مقارنة بـ5.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة. وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن نتائج أعمال البنك المحقّقة خلال النصف الأول من العام الحالى تعكس أداءً تشغيلياً قوياً فى مختلف مجالات العمل المصرفى، ونموذج أعمال متطوراً لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء .

وتابع «فايد» أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.48%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21%، وعائداً على متوسط الأصول 1.7% بنهاية يونيو 2021، حيث بلغ إجمالى الأصول 227 مليار جنيه، مقارنة بـ205 مليارات جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 11%.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاء على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية، التى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.1 مليار جنيه. وفى ما يتعلق بإجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك، أشار «فايد» إلى ارتفاعها بنحو 7 مليارات جنيه، لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، كما ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والبنوك، لتصل إلى نحو 48.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12% عن ديسمبر 2020، كما قام البنك بدور المرتب الرئيسى ومسوق للتمويل فى عمليات تمويلية قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى دوره كمرتب رئيسى ومشارك بعمليات تمويلية أخرى قدرها 2.4 مليار جنيه. وحقق البنك نتائج متميزة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالى محفظة القروض من التسهيلات المباشرة 9.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2021 مقابل 9 مليارات جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 6%، بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصّصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركزاً ووحدة أعمال تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

كشف بنك القاهرة عن ارتفاع محفظة قروض التجزئة بنحو 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 4% عن العام المالى 2020 ليصل إجمالى المحفظة إلى نحو 35.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، بينما بلغت محفظة التمويل متناهى الصغر 5.3 مليار جنيه. وأوضح البنك أن محفظة ودائع العملاء حقّقت نمواً قدره 10% لتصل إلى 178 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، نتيجة قيام البنك بتقديم محفظة متنوعة بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغت ودائع الأفراد 117 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع الشركات 61 مليار جنيه.

وشهد الربع الثانى من العام الحالى 2021 طفرة فى عدد العملاء المشتركين بخدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى، وصولاً إلى 162 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 118% بنهاية الربع الثانى 2021، كما ارتفع استخدام العملاء لمحفظة «قاهرة كاش» ليصل إلى أكثر من 240.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 24%، لتصل إلى 654 ألف عميل بنهاية الربع الثانى من 2021، مقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدامات تتخطى 10%، والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حدّدها البنك المركزى المصرى. وشهدت خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 100% تقريباً بإجمالى عدد تجار يصل إلى 69 ألف تاجر بنهاية الربع الثانى من 2021.

وذكر البنك أنه بدأ فى نشاط شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية -التى قام البنك بتأسيسها خلال العام الحالى- مما يسهم فى دعم خطط التوسّع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.

وفى مجال التوسّع الجغرافى وتطوير الفروع القائمة، قام البنك خلال النصف الأول من العام الحالى بافتتاح فرعين جديدين، إلى جانب تطوير فرعين فى إطار خطة تطوير الفروع القائمة، لتصل شبكة فروع البنك بنهاية النصف الأول من عام 2021 إلى نحو 243 فرعاً ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تمت إضافة 29 فرعاً بالهوية المستحدثة، التى أطلقها البنك منذ عام 2019، إلى جانب تطوير 4 فروع قائمة، ليصل بذلك إجمالى عدد الفروع إلى 33 فرعاً بنهاية النصف الأول لعام 2021.