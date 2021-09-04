لخريجي تجارة وما يعادلها من شهادات.. بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة

بمجرد الانتهاء من الرحلة الدراسية لأي من الأشخاص بتخرجه في الجامعة، وحصوله على شهادة المؤهل العالي، يبدأ في البحث عن الوظائف الشاغرة في الكثير من الجهات والهيئات والمؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، ولعل أبرز الوظائف التي يتمّ البحث عنها هي وظائف البنوك، وأعلن بنك القاهرة عن عدد من الوظائف الشاغرة في فروعه المختلفة، وجاءت تلك الوظائف لخريجي التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك القاهرة الشاغرة، وفق الحساب الرسمي لبنك القاهرة على موقع التوظيف «لينكد إن»، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح من 6 لـ10 سنوات في إدارة مخاطر الائتمان للشركات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً على عقد دورة الائتمان.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية المكتوبة واللفظية.

مسؤوليات الوظائف

- المشاركة في تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية وخاصة مهام تدقيق ائتمان الشركات.

- إعداد بطاقة مراجعة الائتمان بما في ذلك العناية الواجبة والتحليل المالي لعملاء الائتمان من الشركات.

- التطوير والحفاظ على إجراءات التدقيق الداخلي لضمان اتباع أفضل الممارسات وأن عمليات التدقيق تتناول مجالات محددة من إدارة مخاطر الائتمان.

- تقييم المخاطر والضوابط لعمليات التدقيق المعينة لضمان تغطية جميع مجالات إدارة مخاطر الائتمان.

- تطبيق التدقيق المبني على المخاطر في عمليات التدقيق المعينة.

- الإبلاغ عن جميع التعليقات المرفوعة إلى رئيس تدقيق مخاطر الشركة مع الإجراءات الموصى بها لضمان وجود إطار رقابي مناسب.

- التواصل ومناقشة النتائج الرئيسية مع الأطراف المعنية والاتفاق على خطة العمل التي ينبغي اتخاذها في المواعيد المستهدفة المعقولة.

- إعداد وتقديم تقرير التدقيق إلى إدارة التدقيق مع إبراز مجالات الاهتمام.