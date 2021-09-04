«جريمة مطاي».. حرب شوارع في المنيا تنتهي بقتيل و6 مصابين

أصوات صراخ مدوية، كر وفر في الشوارع بين الشباب والرجال، انتهت بسقوط قتيل و6 مصابين، وجريمة قتل بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات جيرة تجددت بين عائلتين بعزبة «طلعت حرب»، دائرة المركز.

جريمة مطاي بدأت بمشادة كلامية بين الجيران

مشادة كلامية كانت نقطة بداية جريمة مطاي، حيث دخل شابان في حالة من الجدل والتراشق بالألفاظ، ثم تدخل أقارب كل منهما، لتتطور المشادة إلى مشاجرة عنيفة استمرت لنحو نصف ساعة، سقط خلالها قتيل وأصيب عدد من الأشخاص، تم نقلهم إلي المستشفى المركزي للعلاج.

الأمن يلقي القبض على المتهمين المشاركين في جريمة مطاي..

انهالت الاتصالات من أبناء القرية والأهالي على شرطة النجدة، للسيطرة على الموقف بعد مشاهد العنف والضرب والصدام، التي تفاقمت تدريجياً داخل عزبة طلعت حرب، فانتقلت قوات الأمن من مركز شرطة مطاي، ونجحت في فض المشاجرة، وألقت القبض على عدد من المتهمين من طرفي جريمة مطاي.

مقطع فيديو يوثق أحداث جريمة مطاي

انتشر مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، (اضغط هنا للمشاهدة)، يظهر فيه مجموعة من الشباب يتشاجرون في أحد الشوارع، الذي شهد أعمال كر وفر، وأحداث عنف بين أفراد عائلتين، كما ظهرت بوستات على موقع التواصل الاجتماعي تطالب بفرض السيطرة الأمنية، ونشر الدوريات في القرية، وجميع أنحاء مطاي، للسيطرة على أي مشاجرات تقع بين الأهالي.

شاب قتيل و6 مصابين في جريمة مطاي

أفادت التحريات الأولية، التي أجرتها أجهزة الأمن، بمقتل شاب يُدعى «كريم مصطفى»، 37 سنة، عاطل، من عائلة «مراد»، بينما أصيب كل من «أحمد جمال»، 45 سنة، من نفس عائلة القتيل، و«مصطفى خلف»، 33 سنة، و«رمضان راضي»، 27 سنة، وشقيقه «سلامة»، 35 سنة، و«عرفة سعيد»، 25 سنة، والأربعة من عائلة «نظير»، بالإضافة إلى شخص آخر مصاب، يجري تحديد هويته ومعرفة بياناته، تبين إصابتهم جميعهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه إرتجاج.

نقل الجثة للمشرحة والنيابة تباشر التحقيق في جريمة مطاي

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات، وانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثة المجني عليه وتحديد كيفية حدوث الوفاة، وقد فرضت أجهزة الأمن بقسم شرطة مطاي كردونا بمكان الحادث تحسبا لوقوع أية تداعيات ومنعاً لتجدد الاشتباكات.