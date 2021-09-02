الداخلية: «خلافات الجيرة» وراء مشاجرة ربة منزل و3 في القاهرة

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات مقطع فيديو تداولته صفحات عبر فيس بوك، متضمّنا وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة القاهرة.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، أوضح الفحص أنّه بتاريخ 30 أغسطس الماضي، حدثت مشادة كلامية بين طرف أول (ربة منزل وعامل)، وطرف ثان (3 أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.