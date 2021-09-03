بينهم سيدتان.. إصابة 4 في مشاجرة بالشوم غربي الأقصر

اُصيب، مساء اليوم، 4 أشخاص، بينهم سيدتان، إثر وقوع مشاجرة باستخدام «الشوم»، بين عدد من الأشخاص بمنطقة الأقالتة، التابعة لمركز شرطة القرنة، غربي محافظة الأقصر، وتم على أثرها نقل المُصابين الـ4 إلى وحدة طب الأسرة بمركز القرنة غربي محافظة الأقصر، لتلقي العلاج اللازم، كما تم ضبط عدد من أطراف المشاجرة من قبل رجال المباحث.

مشاجرة بين 4 أشخاص بالشوم

وتلقت وحدة مباحث مركز شرطة القرنة، إخطارًا من قبل أحد الأهالي، بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الأقالتة غربي محافظة الأقصر، وعلى الفور تم الانتقال لمكان الواقعة، وفض المشاجرة، كما تبين إصابة عدد من الأشخاص جراء تلك المشاجرة، وعلى الفور تم طلب سيارات الإسعاف لنقل المُصابين تحت إشراف الدكتور خالد يوسف، مدير مرفق الإسعاف، والدكتور معمر حافظ، مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم

ووصلت سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف الأقصر، وتم نقل المُصابين لوحدة طب الأسرة بمنطقة القرنة لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت أسماء المُصابين والتشخيص المبدئي لهم عقب إجراء الكشف الطبي كالآتي: «زينب.ا.م»، 40عامًا، مصابة بكدمات في الفقرات الظهرية، و«نورا.ع.م»، 35 عامًا، مصابة باشتباه بكسر بالساق اليسرى وجرح في الجبهة، و«خالد.ع.م»، 35 عامًا، اشتباه كسر في الركبة اليسرى من الساق، و«محمود.ل.ق»، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم إبلاغ اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، من قبل وحدة مباحث القرنة، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، نتج عنها إصابة 4 أشخاص من منطقة الأقالتة غربي محافظة الأقصر.