«قصر العيني الفرنساوي»: مريض كورونا لا يحصل على لقاح الإنفلونزا

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إنه لا يوجد ما يمنع أن يحصل المواطن على لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا في فترة قريبة، كما ويجب على المواطن الاستمرار في الحصول على التطعيمات بموعدها المحدد دون تأخير، «ده دائما ما يفرق في الأجسام المناعية التي يولدها الجسد».

الحديدي: تطعيم الإنفلونزا الموسمية يقلل فرص الإصابة خلال فصل الشتاء

وأضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية الطبيعي دائما ما يقلل فرص الإصابة بالأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء.

الحديدي: حال كان الشخص مريضا بفيروس كورونا فيجب عليه عدم الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية بعد الشفاء

وأوضح أنه وفي حال كان الشخص مريضا بفيروس كورونا فيجب عليه عدم الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية بعد الشفاء.

وأكد أنه وفي حال كان الشخص مريضا بفيروس كورونا ولم تظهر عليه أعراض الفيروس بشكل قوي وحصل على تطعيم الإنفلونزا الموسمية فهو أمر لا يؤدي إلى أي أعراض جانبية قوية شريطة أن تكون الأعراض ما زالت بسيطة وليست بالكبيرة.