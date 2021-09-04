الجامعات: إجراءات مشددة سيتم توقيعها على غير الحاصلين على لقاح كورونا

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن إجراء التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» لمواجهة تفشي المرض من خلال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وانتهى عدد من الجامعات من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بشأن تطعيمات أعضاء هيئة التدريس و العاملين، على أن يُجرى حاليا تطعيم الطلاب ضمن المرحلة الثالثة، وحذرت عدد من الجامعات عبر صفحاتها الرسمية على «فيس بوك» من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، موضحة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لمن لم يحصلوا علي اللقاح.

جامعة سوهاج

وحذرت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بأنه لن يسمح لمنتسبي الجامعة العاملين في المستشفى الجامعي التابع لها، من أعضاء فريق الجهاز الفني والإداري من الصيادلة وفرق الصيانة وفنيين المعامل والموظفين، وكذلك أفراد الأمن الإداري أو التابع لإحدى الشركات أو العمال، بدءا من الأسبوع المقبل، يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر، الدخول إلى مقر عملهم بالجامعة بمباني المستشفى، إلا بعد تقديم الأوراق التي تثبت تلقي الجرعة الأولى من تطعيم فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الجامعة، بجميع العاملين بالقطاعات المختلفة بضروة سرعة التوجه إلى جميع النقاط التي خصصتها بالكليات المختلفة لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، في المقرات المخصصة، بالمدينة الجامعية، وكذلك مقر رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة ومقر المراقبة الطبية بمبنى «ج»، وكذلك مبنى كلية الصيدلة، والسرعة في التسجيل للحصول على اللقاح.

جامعة المنيا

ومن جانيه، قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أنه يجرى استكمال خطة تطعيمات فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، موضحا أنها تسري خلال شهر سبتمبر، موضحا أنه مع نهاية سبتمبر سيتم الانتهاء من أخذ الجرعة الأولى لجميع منتسبي الجامعة، منوها إلى أن أي شخص لم يحصل علي التطعيم سيتم مطالبته بفحص «pcr»، للتأكد من خلوه من الفيروس، موضحا أنه سيكون هناك إجراءات متدرجة للممتنعين عن التطعيم، ويمكنك أن تصل إلى منعه من الدخول وعدم السماح له بالتوقيع، منوها أن هناك مهلة حتى بداية العام الدراسي الجديد.

جامعة كفر الشيخ

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ستبدأ من الإثنين المقبل البدء في تطعيم الطلاب، ضمن المرحلة الثالثة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، منوها إلى أنه على بداية العام الدراسي الجديد سيتم الانتهاء من تطعيم منتسبي الجامعة بالكامل، منوها إلى أنه سيُترك للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية اتخاذ القرار المناسب تجاه الممتنعين عن أخذ التطعيمات.