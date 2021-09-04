زي فرعوني وتورتة وعلم.. فنادق مرسى علم تحتفل بالسياحة الألمانية (صور)

احتفلت فنادق مرسى علم بعودة الرحلات السياحية الألمانية، بعد غياب استمر حوالي 18 شهراً، بسبب جائحة كورونا، باستقبال السائحين الألمان بالورود والهدايا التذكارية ومشروبات الضيافة، وتورتة بعلم ألمانيا، بينما ارتدى العاملون بالفنادق الزي الفرعوني، حاملين أعلام ألمانيا ومصر، كنوع من الترحاب وفرحة وسعادة لاستئناف رحلات الطيران السياحية الألمانية إلى فنادق مرسى علم مرة أخرى.

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية الألمانية

وشهد مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، وصول أولى الرحلات الألمانية السياحية، بعد توقف أكثر من سنة ونصف، حيث استقبل المطار رحلتين، إحداهما قادمة من مطار فرانكفورت وعلى متنها 179 سائحاً، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، والرحلة الثانية قادمة من مدينة ليبزج، وعلى متنها 157 سائحاً، وتم إستقبالها بالورود وموسيقى عزف على الكمان لمقطوعات ألمانية شهيرة بصالات الوصول، بمجرد نزول السائحين من سلم الطائرة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

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وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن الفنادق استقبلت السائحين الألمان بعد غياب عام ونصف بالترحاب والورود والهدايا التذكارية ومشروبات الضيافة.

احتفال بتورتة وعلم وزي فرعوني في استقبال السائحين الألمان

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق أعدت احتفالاً خصيصاً لاستقبال عودة السياحة الألمانية، بتجهيز تورتة كبيرة تحمل علم ألمانيا، كما ارتدى العاملون بالقطاع السياحي الزي الفرعوني، حاملين أعلام مصر وألمانيا، كنوع من الترحاب، مشيراً إلى أن السائحين الألمان عبروا عن إعجابهم بالآستقبال، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، كما عبروا عن سعادتهم بعودتهم إلى شواطئ مرسى علم بعد غياب طويل.

ارتفاع معدل الرحلات السياحية الألمانية

وأكد «عثمان» أن رحلات الطيران الألمانية ستشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بمعدل 6 رحلات طيران أسبوعياً، كما من المتوقع ارتفاع المعدلات للرحلات الألمانية بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

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