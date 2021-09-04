متهم بخطف وهتك عرض 4 أطفال.. إحالة سائق لجنايات المنصورة

أمر المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، بإحالة سائق إلى محكمة الجنايات بالمنصورة، بعد اتهامه بخطف 4 أطفال، بعد أن استدرجهم عن طريق التحايل إلى منزله، وهتك عرضهم بالقوة، وإتيان أمور وتلميحات جنسية، بعرض مقاطع جنسية مصورة عليهم، وعرضهم للخطر، ذلك في القضية رقم 19774 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2123 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

اتهام سائق بخطف 4 أطفال

وجاء بأمر الإجالة أن المتهم «إبراهيم إ. أ.»، محبوس، 51 سنة، سائق، مقيم في إحدى قرى مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بتاريخ سابق على 7 أغسطس 2021 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليهم أطفال وقت ارتكاب الواقعة، أنه خطف 4 أطفال، المجني عليهم، أعمارهم «7 سنوات، 7سنوات، و4 سنوات، و6 سنوات»، وكان ذلك بطريق التحايل، بأن استدرجهم إلى مسكنه، بعيداً عن أعين الرقباء، مبعداً إياهم عن ذويهم، مستغلاً حداثة سنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم هتك عرض الأطفال وعرض حياتهم للخطر

وأكدت النيابة أنه اقترنت بتلك الجناية جرائم أخرى وهي انه في ذات ظرفي الزمان والمكان، هتك عرض الأطفال المجني عليهم بالقوة بأن حسر ملابسه وملابسهم عنهم واستطالت يده إلى مناطق العفة بأجسادهم، وأجبرهم على الإمساك بمنطقة حساسة في جسده، وتعرض للأطفال المجني عليهم بمسكنه، بإتيان أمور وتلميحات جنسية وإباحية بأن قام بعرض مقاطع جنسية مصورة عليهم باستخدام إحدى وسائل الاتصالات، عبارة عن هاتف محمول، وعرض الأطفال المجني عليهم للخطر، بأن قام بتحريضهم على الأعمال الإباحية والمنافية للآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

أولياء أمور 4 أطفال: المتهم استغل حداثة سنهم

وذكر أولياء أمور الأطفال، في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استدرج الأطفال المجني عليهم إلي مسكنه بطريق التحايل مستغلا حداثة عمرهم وقيامه بحسر ملابسه وملابس المجني عليهم بأن استطالت يده إلى مناطق العفة بأجسادهم وإجبارهم علي الامساك بمنطقة حساسة في جسده، وقيامه بعرض مقاطع جنسية إباحية عليهم، بقصد هتك عرضهم.