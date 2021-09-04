بعد التدقيق.. «التموين»: 64 مليون مواطن يستفيدون ببطاقات الدعم

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة تشرف على صرف 28 سلعة للمواطنين شهريا ومستحقي الدعم، ووصل عددهم حاليا لـ64 مليون مواطن، بإجمالي 21 مليون بطاقة تموين، وتم تنقيحها في قاعدة بيانات كبرى، «علشان يحدث اقتصاد رقمي كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إجراء تدقيق بقواعد البيانات ويساهم المواطن فيها بتحديث بياناته».

العشماوي: المنضمون حديثا للتموين بقرارات وزارية كل وفق حالته

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن عملية التصفية والتنقية هي عملة مستمرة من قبل الوزارة لأن هناك عددا من المواطنين ممن يطرأ على حالتهم الاقتصادية جديد فيخرجون من بطاقة التموين، كما يوجد شرائح أخرى تدخل من أجل الاستفادة من بطاقة التموين كالمرأة المعيلة أو ممن يتحصلون على معاش تكافل وكرامة، وجميعهم ينضمون بقرارات وزارية كل وفق حالته.

العشماوي: ملف تنقية بيانات المستفيدين حدث به نقلة كبرى

وأوضح أن هناك عددا من المواطنين توارثوا بطاقات التموين عبر أسرهم وهم ليسوا بحاجة إليها، ويعطونها للسائق الخاص بهم أو البواب من أجل صرف مقرراتهم التموينية بدلا عنهم، «يا ريت اللي عايز يبقشش يكون من جيبه مش من جيب الدولة، وهناك أكثر من 90 مليار جنيه يصرفوا على الخبز والسلع التموينية سنويا، وملف تنقية بيانات المستفيدين حدث به نقلة كبرى، وهو أحد أجزاء التحول الرقمي».

ولفت إلى أنه وبالنسبة للسجل التجاري فلا يجوز أن يكون هناك كيان اقتصادي أو شركة فردية أو مساهمة أو خاصة بشركات تضامن إلا ولها سجل تجاري لدى الوزارة، «السجل التجاري زي شهادة ميلاد الطفل، ولدينا 5.2 مليون منشأة على قاعدة البيانات، جزء منهم يعمل والجزء الآخر لا يعمل، ويتم تجديد السجل التجاري كل 5 سنوات».

وأكد أن الوزارة تجري 3.2 مليون معاملة سنويا في السجل التجاري، والذي كان ومنذ 5 سنوات لا يتجاوز الـ1.3 مليون معاملة، «النشاط الاقتصادي خلال الـ4 سنوات الماضية حصل فيه طفرة كبيرة، وأنا عندي إحصائيات بعدد الشركات اللي بيتم إنشائها في مصر يوميا وعندي قواعد بيانات كبير جدا، وده معناه أن فيه حراك اقتصادي في الدولة وشركات جديدة بتدخل».

وتابع: «أكتر الأنشطة الاقتصادية رواجا هي المتاجر والوكلاء التجاريين والمصدرين والمستوردين، وقطاع التجارة ده الحصان الرابح، وبيعمل فيه 10 ملايين من إجمالي 30 مليون شخص بالقطاعات الأخرى».