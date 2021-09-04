خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين..تقديم مفردات مرتب ووصل كهرباء

يبحث العديد من المواطنين ممن حُذفوا من منظومة الدعم التمويني وأصبحوا غير مستحقين للدعم الحكومي الشهري المخصص من وزارة التموين، عن خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين كوسيلة للعودة لمنظومة الدعم مرة أخرى.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوة أساسية للمحذوفين من منظومة الدعم التمويني، كأول خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين، وتشمل التوجه لمكتب التموين التابع للمواطن في المركز المقيم فيه، والحصول على استمارة «أداء الخدمة» وكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقةن مع صور الرقم القومي للأفراد المستفيدين، موضحة أنه يتم إعادة أي فرد حُذف حال التأكد من استحقاقه للدعم.

تحديث بيانات الأفراد ضمن خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين، وذلك بعد أن أقبلت على عملية تحديث بيانات الأفراد ببطاقات التموين بعد اكتشاف مخالفات تفيد بعدم وصول الدعم لمستحقيه، ومنها وجود أشخاص متوفين ما تزال المقررات التموينية الشهرية تُصرف بأسمائهم، ما يؤكد حدوث إهدار للمال العام.

خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين

تستوجب خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين، تقديم عدة أوراق ومستندات إلى مكتب التموين التابع للمواطن، ومنها:

- صورة من مفردات المرتب تؤكد أن الراتب لا يتعدى 15 ألف جنيه شهريا.

- تقديم صورة من إيصال مصاريف أبناء الأسرة في المدارس، وألا تتعدى المصروفات 50 ألف جنيه.

- تقديم شهادة من مصلحة الجوازات تفيد بأن المواطن غير مسافر بالخارج.

- تقديم إيصال كهرباء يفيد بأن استهلاك الأسرة لا يتعدى 1000 كيلو وات.

- تقديم صورة لاستهلاك فاتورة التليفون المحمول بحيث لا تتعدى 800 جنيه.

- تقديم صورة من الجمعية الزراعية تفيد بأن الحيازة الزراعية للمواطن المحذوف لا تتعدى 15 فدانًا.

- تقديم صورة من الإدارة العامة للمرور، تفيد بأن موديل سيارة المواطن صادر قبل عام 2014 وليس بعده.

- تقديم صورة من مصلحة الضرائب، تفيد بأن ضرائب الأسرة لا تتعدى 100 ألف جنيه .

تنقية منظومة الدعم.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقة التموين

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الذين شملتهم عمليات التنقية من التموين، لم يتم حذفهم من منظومة دعم الخبز، وذلك حسبما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن المحذوفين من التموين لم يتم حذفهم من صرف الخبز.