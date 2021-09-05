دعت وزارة الصحة والسكان المصرية، المواطنين إلى التطعيم باللقاح من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة من أجل الحصول على لقاح كورونا، معلنة عن إتاحة 145 مكتبًا بجميع المحافظات، لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مشددة على أن هذه المراكز تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code، وتُمنح للراغبين في السفر إلى الخارج.

وشددت الصحة على أنها تقدم خدماتها بشأن التلقيح مجانًا، سواء كانوا مصريين أو الأجانب المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في جنوب سيناء

- مكتب صحة شرم الشيخ.

- مكتب صحة رأس سدر بجوار مستشفى رأس سدر المركزي.

- مكتب صحة طور سيناء، أمام محطة شرق الدلتا للنقل، مبني العمل المشترك.

- مكتب صحة نويبع، المركز الطبي الحضري، بالمزينة.

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ـ في تصريح سابق لهاـ أن الوزارة مدّت مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بخلاف مواعيد العمل في باقي مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ العمل بها من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأوضحت الوزارة أن هناك خطة للدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن التكدسات.