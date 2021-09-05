ابنة ماهر سليم بعد وفاته: النهاردة نزلت عرضت كوميدي.. الإحساس قاتل

أعربت الفنانة أسماء ماهر، ابنة الفنان الراحل ماهر سليم، والذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع قصير مع مرض سرطان الدم، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وجود صراع بداخلها منذ توقيت وفاة والدها واستكمالها عملها المسرحي.

وقالت ابنة الفنان الراحل «بابا! أنا مش قادرة أكتب ولا أرد على حد ولا أعمل أي حاجة غير أني أسكت وللأسف مش مستوعبة إن كل ده حصل، عقلي رافض كل اللي حصل واللي بيحصل، بس النهاردة كان لازم أنزل البوست ده لأسباب كتير».

وأضاقت «أولهم وأهمهم أحساسي، بابا كان حكالي موقف مؤثر جدآ جواه، لما والدة بابا توفت اللي هي جدتي، دفنها الصبح وخد العزا ونزل وقف على خشبة المسرح كان عنده عرض كوميدي، وبالفعل نزل وعرض، أنا سألته ساعتها ازاي قدرت تكمل! قالي الحياة وقفت جوايا بس من برا الحياة مشيت».

وتابعت «الموقف ده اتكرر النهارده وكأنه كان بيحكيلي اللي هيحصلي أو بيمهدلي، يوم وفاة بابا 9/2 كان عندي افتتاح عرض (محل اللعب) على مسرح الهناجر بالأوبرا، أنا دفنت بابا الصبح واتصلت بالمخرج قولتله إني جاية العرض بالليل، وطبعا بما إن الزمن غير الزمن، المخرج إيهاب ناصر رفض وأصر إني مجيش يومين، وبالفعل حصل».

واختتمت «ولكن النهاردة أنا نزلت عرضت كوميدي، الإحساس قاتل وأنت بتعمل عكس اللي جواك، إحساس قريب من الانهيار الداخلي، أنا بس عايزة أقول أنا شبهك في كل حاجة مش بس شكلك، أنت دلوقتي في مكان يليق بنقاء روحك، بس وحشتيني أوي يا بابا ووجعتني أوي أوي».

وفاة ماهر سليم

توفي الفنان ماهر سليم،في الساعات الاولي من صباح الخميس الماضي حيث اعلن خبر وفاته الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتلقت أسرة الفنان الراحل ماهر سليم، عزائه بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم مساء الجمعة.

وحرص على تقديم واجب العزاء أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومنير مكرم، وأحمد حلاوة، ومحمد عبدالغفار، سيد رجب، ومحمد رياض، وبعض صناع الأفلام من مصورين ومونتيرين وغيرهم.