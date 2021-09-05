اليوم.. عودة الرحلات بين مصر والكويت بعد توقف أكثر من عام

تعود اليوم الرحلات الجوية بين مصر والكويت، بعد غياب أكثر من عام، حيث تبدأ شركات الطيران المصرية والكويتية الحكومية والخاصة، تسيير رحلات من وإلى البلدين، وكشفت مصادر بوزارة الطيران اليوم، أنَّ عدد الرحلات التي سيتمّ تسييرها من وإلى الكويت اليوم تبلغ نحو 10 رحلات، و5 رحلات تٌقلع من مطار القاهرة ومثلها من مطار الكويت الدولي.

9 شركات طيران تنقل الركاب بين البلدين

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ هناك 9 شركات طيران ستنقل الركاب ما بين مصر والكويت، شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة الجزيرة للطيران من الجانب الكويتي، إضافة إلى شركات الطيران المصرية (مصر للطيران وإيركايرو والنيل للطيران والمصرية العالمية وفلاي إيجيبت والعربية - مصر ونسما)، لافتًا إلى أنَّ الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، حددت سعة مقعدية 1562 راكبًا يوميًا يتمّ نقلهم بين البلدين بواقع 781 للجانب الكويتي ومثلهم للشركات المصرية، لافتة إلى أنَّ تلك الأعداد قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، وفقًا للظروف الصحية وحجم الطلب على السفر بين الدولتين.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ السعة المقعدية لنقل الركاب بين البلدين والمحددة بـ1562 راكبا تُمثل نحو 50% من الطاقة التشغيلية بين مصر والكويت قبل جائحة كورونا، موضحة أنَّ خط «القاهرة الكويت - الكويت القاهرة» من أكثر الخطوط امتلائا خاصة في جدول التشغيل الصيفي.

مصر للطيران تسير 14 رحلة إسبوعية من وإلى الكويت

وأوضحت المصادر، أنَّ شركة مصر للطيران ستنظم نحو 14 رحلة أسبوعية من وإلى الكويت، فيما تسير شركة آير كايرو 3 رحلات في الأسبوع وشركة نسما 3 رحلات أسبوعية، وشركة «العربية - مصر» 3 رحلات أسبوعية، وشركة فلاي إيجيبت 3 رحلات أسبوعية، والمصرية العالمية 3 رحلات أسبوعية، وشركة النيل 3 رحلات أسبوعية بحيث لا يتجاوز عدد الركاب الذي تنقلهم شركات الطيران المصرية من القاهرة والكويت والعكس 5467 راكبًا، فيما ستنقل شركتي الخطوط الجوية الكويتية وشركة الجزيرة للطيران ذات العدد من الجانب الكويتي.