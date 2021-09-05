اليوم ختام تنسيق المرحلة الثانية 2021 وبدء إجراءات توزيع الطلاب

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني اليوم الأحد، في الساعة السابعة مساء، أبوابه أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021، لتسجيل الرغبات 2021 لشعبتيها العلمي والأدبي، على أن يتم بعد ذلك بدء إجراءات توزيع الطلاب على الكليات من قبل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وعضوية 5 رؤساء جامعات حكومية، والسيد عطا المشرف على التنسيق، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل بحد الأقصى الأربعاء المقبل.

غلق موقع التنسيق الإلكتروني الساعة 7 مساءً

وفي السياق ذاته، تغلق معامل التنسيق الإلكتروني اليوم بالجامعات الحكومية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني، وذلك وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث تم التشديد على إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل معامل التنسيق والجامعات، وشددت عدد من الكليات على إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الثانية بلغ حتى الآن حوالي 224 ألف طالب وطالبة للشعبتين العلمي والأدبي، موضحاً أن الموقع الإلكتروني يعمل على مدار الـ 24 ساعة دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن تسجيل الرغبات حتى الآن، وأنه بمجرد الانتهاء من تسجيل الرغبات سيتم البدء في إجراءات توزيع الطلاب على الكليات المختلفة لجميع الشعب الدراسية، وذلك وفقا للأعداد المقررة وعدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بكل كلية.