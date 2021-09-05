لتجنب الترحيل.. تعرف على أهم «المهن المسعودة» في السعودية

دعا عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية أبناء الجالية المصرية وتحديدا فئة العمال إلى الابتعاد عن «المهن المسعودة»، وذلك بعد حملة ميدانية مشتركة لضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود في الفترة من 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، وهي الفترة التي جرى خلالها إصدار قرارات بترحيل قرابة 10 آلاف مخالف من كل الجنسيات.

تحذير مهم من وزارة الداخلية السعودية

وأهابت وزارة الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين، بأنه سيعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة.

كما تشمل العقوبة كذلك غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة والمخلة بالشرف والأمانة.

ماذا يعني مصطلح المهن المسعودة؟

وتساءل كثيرون عن أهم المهن المسعودة، وهي المهن التي يقتصر بها العمل في السعودية على المواطنين السعوديين وحدهم، في إطار خطة تضعها المملكة لمزيد من إشراك المواطنين في ازدهار المملكة وتنفيذ رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أهم المهن المسعودة التي يجب الابتعاد عن العمل بها

وبالبحث عن قائمة المهن المسعودة لعام 2021، تبين أنها جميع المهن المتعلقة بشؤون الموظفين، والمهن الموجود داخل أسواق الخضار والفاكهة، وأيضا مهمة الكاشير والمحاسبين ومخلصي الجمارك، ومهنة استقبال المرضى، وأي مهنة قائمة على كتابة وتلقي شكاوى المواطنين السعوديين، ومهنة كاتب الاستقبال العام، ومهنة مدير الموارد البشرية.

أهم القطاعات المسعودة

كما أن هناك مجموعة من القطاعات يقتصر فيها العمل كذلك على المواطنين السعوديين، مثل قطاع الاتصالات وقطاع الذهب والمعادن وقطاع السياحة وأيضا قطاع المولات التجارية.

شروط تعديل المهنة بالسعودية لتجنب المهن المسعودة

وعندما قررت السعودية سعودة تلك المهن، أتاحت إمكانية نقل العامل الأجنبي إلى مهنة لم تشملها السعودة، وذلك من خلال طلب يتقدم به إلى سفارة دولته في المملكة، وأن يحصل على موافقة من مكتب العمل على تعديل المهنة، كما سيكون عليه دفع رسوم مالية تبلغ ألف ريال سعودي.