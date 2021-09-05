قبل انتهاء المهلة.. كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

منحت شركة المصرية للاتصالات للعملاء من أصحاب خطوط الهاتف الأرضي مهلة أخرى لدفع فاتورة شهر يوليو 2021 والتي تنتهي في 15 سبتمبر الجاري.

وشددت الشركة على عملائها، دفع الفاتورة قبل انتهاء المهلة وبعدها سيتم فرض غرامة مالية وتعليق الخدمة عن الخط.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة وذلك بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات إصدارها لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

على الراغبين في الاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، اتباع الخطوات الآتية:

في البداية عليك الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الضغط على هذا الرابط.

2. ثم عليك إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي الخاص بك.

3. وبعدها انقر على خيار «اظهر الفواتير» فتظهر قيمة الفواتير التي لم يتم دفعها.

4. انقر على أيقونة «اختر للسداد» ثم ستظهر لك كلمة «ادفع» أعلى الشاشة قم بالنقر عليها.

5. ولإتمام عملية الدفع يتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد» التي ستظهر لك.

6. اختر طريقة دفع وسداد الفاتورة المناسبة لك سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

وبدلا من هذه الخطوات هناك طريقة أخرى لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من خلال طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة.

ودائما ما تمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وإذا استمر الأمر يتم رفع الخدمة بشكل نهائي.