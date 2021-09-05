الغربية تستعد للموجة الرابعة لفيروس كورونا برفع كفاءة فرق الترصد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، وضع استراتيجية متخصصة في النهوض بالمنظومة العلاجية والرعاية الطبية الكاملة لكافة الأطباء وأخصائي التمريض وفني المعامل، لضمان تدريب العاملين بالقطاع الصحي، ورفع كفاءة فرق الترصد بالغربية استعدادا لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجدة، بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير منظومة الصحة والتعليم المستمر .

لجان رقابة دورية للتفتيش على سير العمل

ووجه وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجي بالمديرية، بضرورة إدارة لجان الرقابة الدورية للتفتيش على انتظام سير العمل بالمستشفيات العامة والحميات والصدر، لضمان حسن خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لكافة المرضي المترددين.

انتشار كافة فرق الطواقم الطبية الثابتة والمتحركة لتطعيم المواطنين

وشدد وكيل وزارة الصحة علي ضرورة انتشار كافة فرق الطواقم الطبية الثابتة والمتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، على مستوى الإدارات الصحية والمؤسسات الحكومية بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة وسمنود.

تطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي

وفي سياق آخر، وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتطوير وتحسين منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي وحميات بسيون بالمرور، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى بسيون، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بقسم الكلي الصناعي.

كما تابع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى من أجل رفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وزيادة القوة الاستيعابية بـ6 ماكينات عن طريق المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أنه يجرى الانتهاء من عناية الأطفال بكامل مشتملاتها، وسيتم البدء في تشغيلها خلال الأسبوع المقبل، مع متابعة إصلاح جميع الأجهزه بالمعمل وبنك الدم والغسيل الكلوي والأشعة والعمليات، وتفعيل خدمة «واتس آب» للحجز المسبق بالعيادات الخارجية، والتاكد من توفر جميع التحاليل والإشاعات لمرضى كورونا، أو التحويل للمراكز المتعاقد معها التأمين الصحي.