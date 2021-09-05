مدبولي: أثار الفقر كافية لتدمير مجتمعات بأكملها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الأعمال الخيرية تسهم في القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله، حيث يعد الفقر جوهر التحديات التي تهدد أمن الإنسانية وسلامتها، ويحرم البشر جميعا من أبسط حقوقهم الممثلة في الغذاء والمسكن والتعليم والرعاية الصحية.

الفقر يولد مجتمعا قليل الإبداع والإنتاج والتطور

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية «أبواب الخير» التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الفقر يولد مجتمعا قليل الإبداع والإنتاج والتطور، وكلما كان المجتمع يعاني فقرا قلت الابتكارات والنشاطات التي تسهم في نهوضه، لعدم توافر القدرات المطلوبة في الفقير.

وتابع رئيس الوزراء: «لا تقتصر آفة الفقر على إبداع المجتمعات، بل تؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ثر كافٍ لتدمير مجتمعات بأكملها وتهديد استقرارها ونجاحها، من خلال انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة أعداد الوفيات، وليس أدلّ على أهمية تحدي الفقر من أنّ هيئة الأمم المتحدة تستخدم مؤشراتها لقياس مجمل التقدم المحرز للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030».

مدبولي: المؤسسات التطوعية تقدم برامج خدمية لإصلاح ومعالجة مشكلات الأسرة والمجتمع

وأكد مدبولي، أنّ الأعمال الخيرية تستهدف تحقيق الخير ونشر التكافل والتضامن الاجتماعي بين الناس، ما يؤدي إلى الحفاظ على دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في النهوض بالمجتمعات، من خلال ما تقدمه المنظمات والمؤسسات التطوعية من برامج ثقافية وخدمية لإصلاح ومعالجة مشكلات الأسرة والمجتمع.