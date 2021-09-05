مدبولي: رقمان قياسيان لصندوق «تحيا مصر» بموسوعة «جينس»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه على مدار سنوات عمل صندوق «تحيا مصر» السبع توافرت منظومة عمل دؤبة مع تبرعات المصريين وجهد المتطوعين لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، أصبحت فخرًا للعمل الخيري على المستويين الوطني والدولي، متابعًا «الآن تضم موسوعة جينس العالمية رقمين قياسيين أنجزهما صندوق تحيا مصر بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ هذا الإنجاز الكبير تحقق بشراكة مع 22 مؤسسة مجتمع مدني كبرى وأكثر من 500 جمعية قاعدية كبرى منتشرة في ربوع الجمهورية، وأيضا تتأهب موسوعة جينس لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق «تحيا مصر»، وهي عبارة عن أكبر حملة تبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم بما فيها أجهزة الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالي مليون كرتونة موجهة لمساعدة الأسر في ربوع مصر.

ومن المقرر، أنَّ يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وتستهدف القافلة نحو 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.