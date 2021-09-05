عاجل.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 في انقلاب أتوبيس على طريق السويس

لقي 8 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان، فيما أصيب 38 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس رحلات علي طريق «السويس – القاهرة»، ليل السبت، قبل الكيلو 109، وفي حارة سيارات النقل، لأتوبيس قادم من شرم الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الضحايا والمصابين إلي مستشفى السويس العام.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ في مستشفى السويس العام لسرعة علاج المصابين، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج لتدخل جراحي سريع، ووجه بنقل الجثامين إلي المشرحة والتعامل الفوري بقسم الطوارئ مع المصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية بإشراف اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية.