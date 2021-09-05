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أول فيديو من موقع حادث انقلاب أتوبيس السويس.. 8 وفيات و38 مصابا

إعلان حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام

كتب:

صالح رمضان
01:21 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
موقع انقلاب أتوبيس بالسويس

موقع انقلاب أتوبيس بالسويس

شهد طريق «السويس – القاهرة»، ليلة السبت، حادثا مروعا عندما انقلب أتوبيس رحلات بالقرب من كمين الكيلو 109، مما تسبب في مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين من مستقلي الأتوبيس حال عودتهم من شرم الشيخ.

أول فيديو لحادث انقلاب أتوبيس طريق السويس 

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لمكان الحادث وقد امتلأ الرصيف بالدماء فيما تحطمت النوافذ الزجاجية للأتوبيس تماما فيما انتشرت وبكثافة سيارات الإسعاف ورجال الشرطة.

وأكد مصدر طبي مسئول أن إصابات المصابين بعضهم خطيرة ما بين نزيف داخلي وارتجاج في المخ وكسور، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى السويس العام تحت تصرف النيابة العامة

إعلان حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام

ومن جانبه أعلن الدكتور اسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حالة الطوارئ، والاستنفار بين أطباء في مستشفى السويس العام لسرعة علاج المصابين، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تدخل جراحي سريع، ووجه بنقل الجثامين إلى المشرحة والتعامل الفوري بقسم الطوارئ مع المصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية بإشراف اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، وإعادة تسيير الطريق والتحفظ علي الأتوبيس لحين معاينة النيابة العامة.

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