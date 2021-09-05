توقف جزئي بأحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية بسبب انفجار ماسورة مياه

تسبب كسر في ماسورة مياه، صباح اليوم الأحد، في توقف حركة المرور جزئياً في شارع محمد علي، أحد أشهر شوارع مدينة الإسماعيلية.

وتسببت كسر ماسورة المياه قرب نادي الشرطة بشارع محمد علي في تجمع المياه بشكل كبير في بعض الأماكن والمحاور المرورية المتفرعة من الشارع.

توقف جزئي للحركة المرورية في شارع محمد علي

وتوقفت حركة المرور جزئياً بسبب ارتفاع المياه في بعض المناطق، إضافة إلى امتدادها إلى أكثر من كيلو متر تقريباً بسبب انحدار الطريق حتى الوصول إلى مبني مديرية أمن الإسماعيلية.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية برجال المرور في مكان كسر الماسورة، لمحاولة تيسيير الحركة المرورية لحين وصول رجال الطوارئ لحل الأزمة.

الأهالي: أبلغنا الطوارئ والمحافظة بالكسر

وقال محمد إبراهيم أحد سكان المنطقة، إن الأهالي فوجئوا بالكسر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وعلى الفور أبلغوا الحي والمحافظة والطوارئ.

وأضاف «أبلغنا أيضا هيئة قناة السويس لمسؤوليتها عن مياه الشرب في المدينة، لكننا لم نستطع تحديد مكان الكسر بسبب قوة اندفاع المياه».

وأشار «إبراهيم» إلى أنه من المرجح أن يكون كسر الماسورة في أحد الخطوط الرئيسية بسبب زيادة ضخ المياه في الشارع، إضافة إلى تاثر بعض المنازل بانقطاع المياه عنهم منذ الصباح.

وطالب أهالي المنطقة التابعة لحي أول الإسماعيلية بسرعة تدخل الجهات المسؤولة لحل مشكلة كسر ماسورة المياه لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.