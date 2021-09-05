التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، ستظهر غدا الاثنين 6 سبتمبر الجاري، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، حيث يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ومسؤولي مكتب التنسيق.