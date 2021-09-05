تعرف على موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم، أن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، سيكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للتنسيق، ومن ثم الكشف عن الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة، وكذلك إعلان موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وعن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنه سيجري الكشف عنه خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لتنسيق المرحلة الثانية 2021، بحد أقصى يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنه سيجري الإعلان من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا المشرف على التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إعلان الحد الأدنى لكليات التمريض والعلوم في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، سيجري الكشف عن الحدود الدنيا لجميع كليات القطاع العلمي علوم مثل كليات الطب البيطري والتمريض ومعاهد التمريض والزراعة، وكذلك إعلان الحدود الدنيا لكليات القطاع الأدبي مثل كليات الآداب والسياحة والتربية، والحدود الدنيا لقطاع الشعبة العلمية الرياضية مثل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وفي إطار إعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، سيجري الكشف عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وموعد انطلاقها، وكذلك موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021، والأماكن المتاحة لهم بالكليات المختلفة.