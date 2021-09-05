السيسي: يا رب ديم وزيد واكرم وانصر واستر مصر والبلاد كلها

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته في احتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكر الله عز وجل بفضله عليه، قائلًا: «بقوله يا رب ديم وزيد واكرم وانصر واستر بلدنا والبلاد كلها».

كما وجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «أبواب الخير»، الشكر لكل من ساهم في إطلاق القافلة الخيرية، والجهد المبذول على مدى السنوات الماضية، وكل المشاركين من منظمات المجتمع المدني والقائمين على أعمال الخير والبر من رجال الأعمال، متابعا: «ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويزيد، وأنا والمجتمع المصري نقدر هذا الأمر، هذا الجهد وصل للناس لأنه مخلص ومنظم وكبير».