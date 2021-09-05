بدء العام الدراسي في سوريا بحضور 3.6 مليون طالب وطالبة

أعلنت وزارة التربية السورية عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» استقبال نحو أكثر من 3.6 مليون طالب وطالبة في جميع مدارس الجمهورية العربية السورية، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي في سوريا اليوم، الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

بدء العام الدراسي في سوريا

وقبل بدء العام الدراسي في سوريا، أكد سليمان يونس، مدير تربية دمشق، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي من خلال اللوازم والمقاعد والستائر وصيانة المراوح، مشيرًا إلى أنّه تم التواصل مع فرع دمشق للكتب المدرسية وأصبح تقريبًا 70% من الكتب موجودة في المدارس، وتم تقسيم دمشق إلى أربع مناطق لمتابعة المدارس والإشراف على تجهيزها من نظافة وتجهيز لافتتاح العام الدراسي.

وأشار «يونس» إلى أنّ مدارس دمشق تشهد هذا العام كثافة طلابية كبيرة لكونها تستوعب طلابًا من المحافظات المجاورة كـ(ريف دمشق والقنيطرة)، ما يعني الحاجة إلى أعداد إضافية من المدرسين، وتم سد النقص من خلال دورة مسابقة العقود.

وبالنسبة لأقساط المدارس الخاصة أوضح مدير تربية دمشق، أنّ المرسوم رقم 55 يحدد الأقساط ويترك الخدمات لصاحب المؤسسة التعليمية، فالمدارس الخاصة هي حالة استثمارية، مُهيبًا بالأهالي عندما يلاحظون أن هناك ارتفاعًا في الأقساط لا ينطبق مع ما هو مسجل في الإدارة بالتقدم بشكوى وعدم الخلط بين الخدمات المقدمة وبين القسط، علمًا بأنّ المدارس الخاصة من الناحية التعليمية لا تقدم أكثر مما تقدمه المدارس العامة، أما لناحية الخدمات والترفيه فهذه مأجورة وبمقدار ما تقدم خدمات يقدم لها المقابل المادي.

وعن التعليم المهني أشار سليمان يونس، إلى أنّه جرى تسمية هذا العام في وزارة التربية «عام التعليم المهني»، نظرًا لما تشهده الجمهورية من مرحلة إعادة الإعمار، فضلًا عن حاجتها إلى التعليم المهني، لذلك يتم تشجيع هذا التعليم وبانتظار صدور تشريعات تشكل حافزًا للطلاب والمدرسين معًا.